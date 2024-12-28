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  • Дмитрий Свищев: «ОКР до сих пор не имеет аккредитации, нужно ее восстановить. Это стратегическая задача на начало 2025 года, надеемся, что все удастся»
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Дмитрий Свищев: «ОКР до сих пор не имеет аккредитации, нужно ее восстановить. Это стратегическая задача на начало 2025 года, надеемся, что все удастся»

Свищев назвал стратегической задачей на 2025 год восстановление ОКР в правах.

В 2023 году Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления.

«Главная цель всех спортивных федераций, министерств и комитетов на 2025 год – это восстановление и возвращение российских спортсменов на международную арену. Все-таки большинство наших федераций до сих пор не допущены до полноценных соревнований. Не говоря уже о флаге, гимне и так далее.

Всем нашим спортивным руководителям предстоит огромная работа. Прежде всего Олимпийскому комитету России, потому что он до сих пор не имеет аккредитации. Нужно ее восстановить. Это стратегическая задача на начало 2025 года. Надеемся, что все удастся. А дальше уже должно быть достойное возвращение наших спортсменов, как это недавно сделали пловцы. Красиво, мощно и феерично.

Выполнимы ли такие цели? Переговоры везде идут. Новый президент ОКР правильно сказал, что всем нужно перестать оскорблять друг друга и начать вести конструктивный диалог. И они переборщили, и у нас где-то были свои ошибки, но все-таки разговаривать и возвращать нас нужно. Они это тоже прекрасно понимают. Потому что в ряде видов спорта наблюдается полнейший провал.

В пример можно привести фигурное катание и синхронное плавание. Результаты чемпионатов России лучше и интереснее, программы мощнее и сложнее. О каком развитии спорта может идти речь, когда победители чемпионата мира понимают, что они слабее, чем представители России и Беларуси? Такие вещи все прекрасно понимают. Уже пора возвращать нас в международную спортивную семью», – сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. 

«Будем узнавать, почему решили отозвать». Депутат Свищев – про законопроект о присяге спортсменов, который он сам попросил отозвать

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Legalbet
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