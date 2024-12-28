Михаил Дегтярев: «Загадаю на Новый год возвращение наших спортсменов на международную арену. Будем делать все для этого»

Михаил Дегтярев заявил, что ожидает возвращения россиян на международные старты.

«Конечно, я загадаю на Новый год возвращение наших спортсменов на международную арену. Других каких-то больших проблем нет. Хочется вернуться на турниры под своим флагом, с гимном России. Мы все для этого делаем и будем делать в следующем году. И обязательно сделаем!

Конечно, здесь много неизвестного. Но мы курс обозначили и будем им идти, стоя на своем. Особенно в юридическом ключе: то есть не с голословными заявлениями из телевизора, а с конкретными аргументами, это я вам как доктор юридических наук говорю», – сказал министр спорта России, глава Олимпийского комитета страны.

Дегтярев возглавил весь наш спорт и задал курс на возвращение. Как дела у тех, кто был против?