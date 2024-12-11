Михаил Дегтярев: «Золото Лифинцева — это первая ласточка. Берем курс на полное и безоговорочное возвращение России на мировую спортивную арену»
Министр спорта РФ поздравил Мирона Лифинцева с победой на ЧМ по плаванию.
Лифинцев выиграл золото на чемпионате мира по плаванию на короткой воде на дистанции 100 м на спине.
«Мы от всего сердца болели за нашего пловца Мирона Лифинцева, и в итоге он завоевал золото на дистанции 100 м на спине и принес сборной России первую медаль.
Своей победой он доказал, что без российских спортсменов мировой спорт невозможен. Наши могут побеждать в любых условиях, а изоляция невозможна.
Золото Лифинцева — это первая ласточка. Берем курс на полное и безоговорочное возвращение России на мировую спортивную арену. Искренне поздравляю Мирона и желаю ему веры, надежды и любви», — сказал Михаил Дегтярев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем