Министр спорта РФ поздравил Мирона Лифинцева с победой на ЧМ по плаванию.

Лифинцев выиграл золото на чемпионате мира по плаванию на короткой воде на дистанции 100 м на спине.

«Мы от всего сердца болели за нашего пловца Мирона Лифинцева, и в итоге он завоевал золото на дистанции 100 м на спине и принес сборной России первую медаль.

Своей победой он доказал, что без российских спортсменов мировой спорт невозможен. Наши могут побеждать в любых условиях, а изоляция невозможна.

Золото Лифинцева — это первая ласточка. Берем курс на полное и безоговорочное возвращение России на мировую спортивную арену. Искренне поздравляю Мирона и желаю ему веры, надежды и любви», — сказал Михаил Дегтярев.