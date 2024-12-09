Ирина Винер: «Раньше я критиковала нейтральный статус, но сейчас это решение принято на уровне министерства спорта»
Ранее стало известно, что российские гимнасты начнут получать нейтральные статусы для участия в международных соревнованиях.
— Какое у вас отношение к получению нейтрального статуса?
— Если федерация решила, значит, я тоже так решила. Я ведь тоже в федерации в какой‑то степени.
Раньше я критиковала нейтральный статус, но сейчас это решение принято на уровне министерства спорта после выступления Михаила Дегтярева, что нам надо возвращаться. Мы передали свой список по нейтральному статусу, — сказала главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер.
Винер говорила про «команду бомжей» на Олимпиаде-2024, а теперь «поддержит наших», которые туда поедут. Что изменилось?
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