Ирина Винер: «Раньше я критиковала нейтральный статус, но сейчас это решение принято на уровне министерства спорта»

Ирина Винер рассказала об изменившемся отношении к нейтральному статусу.

Ранее стало известно, что российские гимнасты начнут получать нейтральные статусы для участия в международных соревнованиях.

— Какое у вас отношение к получению нейтрального статуса?

— Если федерация решила, значит, я тоже так решила. Я ведь тоже в федерации в какой‑то степени.

Раньше я критиковала нейтральный статус, но сейчас это решение принято на уровне министерства спорта после выступления Михаила Дегтярева, что нам надо возвращаться. Мы передали свой список по нейтральному статусу, — сказала главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер.

Винер говорила про «команду бомжей» на Олимпиаде-2024, а теперь «поддержит наших», которые туда поедут. Что изменилось?

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