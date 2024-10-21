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«Ходоки сели в минивэн и поехали, их остановила полиция. Все предъявили документы, а Чегин занервничал». Пахноцкая о рейде после допинг-бана тренера

Экс-заместитель РУСАДА рассказала, как тренер Виктор Чегин избегал допинг-бана.

Маргарита Пахноцкая с 2017 по 2020 год была заместителем гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА), позже стала международным наблюдателем от Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

В 2016-м российский тренер по спортивной ходьбе Чегин получил пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Позже появилась информация о том, что он продолжал работать со спортсменами.

– Как вы вычислили дисквалифицированного Чегина на сборе в Киргизии?

– Мы много выезжали в регионы, плюс нам стали звонить информаторы. Часто это не анонимные люди, а вполне конкретные тренеры спортшкол, были и региональные замминистры. И да, поступали сообщения, что Чегин продолжает работать и сопровождать свою бывшую команду.

А потом мы обратили внимание на календарь сборов. Я все никак не могла понять, почему у мордовских ходоков сбор в одном месте, а у всей остальной группы выносливости – в другом. Они что, как-то не так тренируются? Им нужны специальные условия? Коллеги из легкой атлетики объяснили: это потому, что никто с мордовской группой ехать не хочет, ведь для других спортсменов присутствие Чегина – это тоже риски. За «запрещенное сотрудничество» можно получить дисквалификацию.

И вот в какой-то момент мы видим: сбор в Киргизии, снова под конкретных людей, информаторы подтвердили, что Чегин там. Мы договорились о сотрудничестве с местными правоохранительными органами. Сначала они зафиксировали человека на стадионе, там были фото- и видеосъемка, а потом, когда ходоки сели в минивэн и поехали в гостиницу, их остановила полиция для проверки документов.

Все предъявили, а Чегин занервничал, сказал, что у него с собой нет. Они вместе с полицейским доехали до гостиницы, где ему пришлось показать паспорт. Все, доказательства, что там был именно он, собраны.

Дальше были открыты дела, но тогда действовала старая версия Кодекса WADA (Всемирного антидопингового агентства– Спортс’‘). И там за «запрещенное сотрудничество» можно было наказать только со второго нарушения и при условии, что доказано: спортсмен «не мог не знать», что тренер находится под санкциями.

Ну, окей, мы поймали Чегина еще раз. После этого были открыты 4 дела. Одна из этих девочек в процессе расследования попалась и была дисквалифицирована на 4 года за положительную допинг-пробу, одно дело забрали в AIU (Athletics Integrity Unit, дисциплинарный орган международной федерации – Спортс’‘), так как спортсмен был в международном пуле, еще два рассматривало РУСАДА. Там была долгая и сложная история с апелляциями, одно дело спортсмен в итоге выиграл.

Дело в том, что это был первый в мире прецедент наказания по статье 2.10 – за «запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена». И в Кодексе была довольно расплывчатая формулировка: что значит «не мог не знать»?

Когда обсуждали поправки в новый Кодекс, у нас как раз было заседание в Страсбурге с представителями WADA и национальных антидопинговых агентств. И вот, только мы дошли до 2.10, формулировка была изменена, но суть осталась прежней. И тут все говорят: «Прервемся на обед».

Мы говорим: «Нет, не прервемся. Потому что для большинства стран этот пункт номинальный. Он прописан в правилах, но никак не применяется, потому что мало где есть дисквалифицированные тренеры, персонал. Но для нас он принципиально важен. И чтобы он нормально применялся, нужно переформулировать».

Меня поддержали представители Норвегии, еще нескольких стран. И мы вместе придумали, как переписать этот пункт Кодекса так, чтобы было понятно. Теперь вместо «не мог не знать» там написано просто «знал».

– Чем сейчас занимается Чегин?

– Из последнего, что слышала: у него охранная компания, которая будто бы охраняет в том числе и Центр легкой атлетики. Причем они выиграли тендер. Не могу утверждать наверняка, к счастью, сейчас я конкретно этой историей не занимаюсь.

Но если все так, мне кажется, это не окей. С точки зрения антидопингового законодательства нарушений нет, но есть же еще репутационные риски. И на данный момент я бы старалась их избегать, чтобы, как только появится окно возможностей, мы могли бы вернуться на международные соревнования, не имея ни малейших вопросов к себе, – рассказала Пахноцкая в интервью Спортсу’‘.

Она пришла в наш спорт по объявлению, ловила Чегина и не стеснялась фото в мини

Допинг-тренер Чегин после бана получил 8,5 млн из бюджета. Мы раскрыли схему – она божественна

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
спортивная ходьба
logoдопинг
logoсборная России
logoсборная России жен
logoWADA
logoРУСАДА
logoВиктор Чегин
logoМаргарита Пахноцкая
AIU
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