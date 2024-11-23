Фрадков о диалоге с Коу: «Мы будем исповедовать принципы открытости и профессионализма. По мере изменения обстоятельств будем точечно смотреть»

Фрадков заявил, что готов к диалогу с президентом World Athletics Себастьяном Коу.

Сегодня Петр Фрадков был избран главой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Коу считают русофобом? Я не называю это проблемой, потому что это оценочные суждения, и я бы не хотел их комментировать, потому что это необъективная информация.

Мы исходим из того, что в 2023 году наше членство было восстановлено. Да, сейчас мы находимся в определенном переходном периоде, работает мониторинговая группа, но это нормально.

Мы будем исповедовать принципы открытости, профессионализма, готовности к диалогу, применять общепринятые практики. По мере изменения обстоятельств будем точечно смотреть.

Мне кажется, наша задача – более качественно подготовиться к масштабному восстановлению, для нас это будет внутренней мотивацией», – сказал Фрадков.