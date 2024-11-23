Фрадков о диалоге с Коу: «Мы будем исповедовать принципы открытости и профессионализма. По мере изменения обстоятельств будем точечно смотреть»
Фрадков заявил, что готов к диалогу с президентом World Athletics Себастьяном Коу.
Сегодня Петр Фрадков был избран главой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
«Коу считают русофобом? Я не называю это проблемой, потому что это оценочные суждения, и я бы не хотел их комментировать, потому что это необъективная информация.
Мы исходим из того, что в 2023 году наше членство было восстановлено. Да, сейчас мы находимся в определенном переходном периоде, работает мониторинговая группа, но это нормально.
Мы будем исповедовать принципы открытости, профессионализма, готовности к диалогу, применять общепринятые практики. По мере изменения обстоятельств будем точечно смотреть.
Мне кажется, наша задача – более качественно подготовиться к масштабному восстановлению, для нас это будет внутренней мотивацией», – сказал Фрадков.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости