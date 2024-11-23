Петр Фрадков: «ВФЛА предстоит решить широкий спектр вопросов, отвечающих национальным приоритетам в спортивной сфере»
Фрадков был избран главой Всероссийской федерации легкой атлетики.
«ВФЛА предстоит решить широкий спектр вопросов, отвечающих национальным приоритетам в спортивной сфере, и первоочередным шагом на этом пути станет разработка комплексной стратегии развития легкой атлетики в Российской Федерации.
Мы сделаем акцент на развитие детского, юношеского и юниорского спорта, массового и профессионального спорта и спорта высших достижений.
Также необходимо преодолеть последствия длительных сроков изоляции: это и привлечение иностранных спортсменов на наши соревнования, и участие российских спортсменов в чемпионатах других стран, и приглашение специалистов со всего мира для обмена опытом, все это большая работа, которая поможет нам перезапустить отношения с Международной федерацией легкой атлетики, чтобы обеспечить российским легкоатлетам возможность участвовать в мировых стартах».
Необходимо провести ревизию манежей, стадионов и метательных полей, а также на основе потребностей регионов разработать план по развитию инфраструктуры для организации тренировочного процесса и соревнований высокого уровня.
Особое внимание будет уделено подготовке легкоатлетов и удержанию талантливых тренеров, что позволит создать в стране спортивный резерв. Кроме того, среди приоритетных задач – составление позиций для импортозамещения» – сказал Фрадков.
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