Петр Фрадков: «ВФЛА предстоит решить широкий спектр вопросов, отвечающих национальным приоритетам в спортивной сфере»

Петр Фрадков назвал задачи, которые собирается решить на посту главы ВФЛА.

Фрадков был избран главой Всероссийской федерации легкой атлетики.

«ВФЛА предстоит решить широкий спектр вопросов, отвечающих национальным приоритетам в спортивной сфере, и первоочередным шагом на этом пути станет разработка комплексной стратегии развития легкой атлетики в Российской Федерации.

Мы сделаем акцент на развитие детского, юношеского и юниорского спорта, массового и профессионального спорта и спорта высших достижений.

Также необходимо преодолеть последствия длительных сроков изоляции: это и привлечение иностранных спортсменов на наши соревнования, и участие российских спортсменов в чемпионатах других стран, и приглашение специалистов со всего мира для обмена опытом, все это большая работа, которая поможет нам перезапустить отношения с Международной федерацией легкой атлетики, чтобы обеспечить российским легкоатлетам возможность участвовать в мировых стартах».

Необходимо провести ревизию манежей, стадионов и метательных полей, а также на основе потребностей регионов разработать план по развитию инфраструктуры для организации тренировочного процесса и соревнований высокого уровня.

Особое внимание будет уделено подготовке легкоатлетов и удержанию талантливых тренеров, что позволит создать в стране спортивный резерв. Кроме того, среди приоритетных задач – составление позиций для импортозамещения» – сказал Фрадков.