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Колобков о словах Коу про возможный допуск россиян и белорусов: «Мы это уже многократно слышали. Верить ему нельзя ни в коем случае»

Павел Колобков не верит, что Коу намерен вернуть россиян на международную арену.

Ранее глава World Athletics Себастьян Коу заявил в интервью Sportsin: «Мы должны найти способ вернуться для российских и белорусских спортсменов, когда это будет правильно. Рабочая группа изучает этот вопрос».

«Мы это многократно слышали, и это уже даже не смешно. Верить ему нельзя ни в коем случае. Эти заявления – в угоду его личным политическим интересам. Причем так о Коу думают не только в России, но и в остальном мире.

Если не хочешь возвращать российских спортсменов, то, конечно, легче всего сослаться на мнение мифической рабочей группы. А Коу не хочет даже обсуждать вопросы о возможном участии россиян и белорусов в турнирах.

Несмотря на это, наша федерация исправно платит World Athletics. По сути, содержит нескольких представителей международной федерации. Возникает законный вопрос – а зачем мы это делаем, если не знаем ни критерии восстановления, ни хотя бы примерные сроки?» – сказал экс-министр спорта России.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoсборная России
logoсборная России жен
logoСборная Беларуси
World Athletics (IAAF)
logoПавел Колобков
logoСебастьян Коу
ТАСС
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