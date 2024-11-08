Колобков о словах Коу про возможный допуск россиян и белорусов: «Мы это уже многократно слышали. Верить ему нельзя ни в коем случае»
Ранее глава World Athletics Себастьян Коу заявил в интервью Sportsin: «Мы должны найти способ вернуться для российских и белорусских спортсменов, когда это будет правильно. Рабочая группа изучает этот вопрос».
«Мы это многократно слышали, и это уже даже не смешно. Верить ему нельзя ни в коем случае. Эти заявления – в угоду его личным политическим интересам. Причем так о Коу думают не только в России, но и в остальном мире.
Если не хочешь возвращать российских спортсменов, то, конечно, легче всего сослаться на мнение мифической рабочей группы. А Коу не хочет даже обсуждать вопросы о возможном участии россиян и белорусов в турнирах.
Несмотря на это, наша федерация исправно платит World Athletics. По сути, содержит нескольких представителей международной федерации. Возникает законный вопрос – а зачем мы это делаем, если не знаем ни критерии восстановления, ни хотя бы примерные сроки?» – сказал экс-министр спорта России.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий