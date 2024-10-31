Федерации легкой атлетики Азербайджана и Афганистана заинтересованы в сотрудничестве с ВФЛА
Об этом пишет ТАСС, приводя слова исполнительного директора Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Сергей Костин.
«Хочу напомнить, что в марте 2023 года совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение о нашем восстановлении по рекомендациям аудиторов, что дало право принимать участие в международных турнирах, кроме соревнований под эгидой ассоциации, и принимать иностранных спортсменов.
Мы прекрасно понимаем, что нужно развивать международное сотрудничество. Мы проводили несколько рабочих встреч с международными представителями, успешно съездили в Баку (Азербайджан), провели встречу в Москве с министром спорта Афганистана. Эти страны заинтересованы в сотрудничестве.
Думаю, федерация будет развивать сотрудничество. Мы хотим сделать календарь ВФЛА открытым, чтобы иностранные спортсмены могли с нами соревноваться, выставить сильный состав на Игры СНГ, способствовать выезду спортсменов на международные соревнования. Мы продолжаем способствовать выезду наших лидеров на турниры а Малайзию, прорабатываем выезд в Китай, Бахрейн, ОАЭ и другие страны», – сказал Костин на заседании рабочей группы по легкой атлетике комитета Госдумы по спорту.
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