Михаил Мамиашвили: «Федерация спортивной борьбы России и борцовское сообщество поддерживает выдвижение Дегтярева на пост главы ОКР»
Ранее стало известно о возможном назначении Дегтярева главой Олимпийского комитета России (ОКР) – при совмещении с должностью министра спорта.
«Мы однозначно поддерживаем (возможное) выдвижение Михаила Дегтярева – и Федерация спортивной борьбы России, и борцовское сообщество.
Я надеюсь, что при данной конструкции наш вид спорта, как и подавляющее большинство других, получит тотальное развитие, достаточное для доминирования на площадке Олимпийских игр и на чемпионатах мира по всем возрастам.
Будут ли у него конкуренты на выборах? Я не знаю, ОКР ведь является общественной организацией. И форма проведения выборов прописана в ее уставе.
Я свою позицию высказал и полностью поддерживаю предложение (по модернизации управления спортивной сферой), которое сегодня назрело», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.
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