Михаил Мамиашвили: «Федерация спортивной борьбы России и борцовское сообщество поддерживает выдвижение Дегтярева на пост главы ОКР»

Мамиашвили поддержал кандидатуру Дегтярева на пост президента ОКР.

Ранее стало известно о возможном назначении Дегтярева главой Олимпийского комитета России (ОКР) – при совмещении с должностью министра спорта.

«Мы однозначно поддерживаем (возможное) выдвижение Михаила Дегтярева – и Федерация спортивной борьбы России, и борцовское сообщество.

Я надеюсь, что при данной конструкции наш вид спорта, как и подавляющее большинство других, получит тотальное развитие, достаточное для доминирования на площадке Олимпийских игр и на чемпионатах мира по всем возрастам.

Будут ли у него конкуренты на выборах? Я не знаю, ОКР ведь является общественной организацией. И форма проведения выборов прописана в ее уставе.

Я свою позицию высказал и полностью поддерживаю предложение (по модернизации управления спортивной сферой), которое сегодня назрело», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили .

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