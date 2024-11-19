Олимпийский комитет России оказал материальную поддержку 248 спортсменам.

«Материальную поддержку ОКР на общую сумму свыше 59 млн рублей получили 248 спортсменов-участников Олимпиад, которые не имели возможности выступать на олимпийских отборочных и иных международных соревнованиях.

Выплаты спортсменам, представляющим зимние виды спорта, начнутся в декабре 2025 года», – говорится в отчете ОКР за период с 1 ноября 2023 по 1 ноября 2024 года.