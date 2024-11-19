ОКР выделил свыше 59 миллионов рублей 248 участникам Олимпийских игр, не допущенным на международные старты
Олимпийский комитет России оказал материальную поддержку 248 спортсменам.
«Материальную поддержку ОКР на общую сумму свыше 59 млн рублей получили 248 спортсменов-участников Олимпиад, которые не имели возможности выступать на олимпийских отборочных и иных международных соревнованиях.
Выплаты спортсменам, представляющим зимние виды спорта, начнутся в декабре 2025 года», – говорится в отчете ОКР за период с 1 ноября 2023 по 1 ноября 2024 года.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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