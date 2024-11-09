Дмитрий Губерниев: «Знаю людей, которым угрожали в случае поездки на Олимпиаду, говорили, что ЦСП не будет платить им зарплату. Это вранье, спортсменов брали на понт»

Дмитрий Губерниев заявил, что спортсменам угрожали в случае поездки на Олимпиаду.

«Я по-прежнему считаю, что те люди, которые вставляют палки в колеса нашим спортсменам, чудаки на букву «М». Я тоже знаю людей, которым угрожали в случае поездки на Олимпиаду. В прямом смысле говорили о том, что если они поедут, то ЦСП не будет платить им зарплату. Это вранье, таким образом спортсменов брали на понт.

Здесь им стоило слушать президента Путина, который сказал, что это личный выбор каждого. Те, кто угрожал, противопоставляли себя всей нашей стране. Позиция ехать – правильная, это подтвердили паралимпийцы.

Зачастую нашим спортсменам не хватает самостоятельности, а кому-то, скажу откровенно, и ума. Кто-то предпочитает плыть по течению, а нужно быть инициативными. История с Олимпиадой это подтвердила.

За страхи Ефимовой стоит сказать спасибо Станиславу Позднякову , который будучи руководителем Олимпийского комитета, говорил такую вот херню. Слава богу, что он больше не занимает эту должность. Люди должны отвечать за свои слова.

Одно дело – борцы и дзюдоисты, у которых действительно были сложности, а те, кто воинственно заявлял о том, что спортсмены не поедут, должны понести ответственность. Собственно, сейчас они ее и несут, потому что их всех уже выгнали», – сказал Губерниев .

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