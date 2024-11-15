Глава оргкомитета Олимпиады-2028 Вассерман: «Игры в Лос-Анджелесе будут превыше политики во всех ее аспектах»

Глава оргкомитета Олимпиады-2028 в США заявил, что соревнования будут аполитичны.

В частности, в оргкомитете отметили, что на проведение Олимпиады и Паралимпиады в Лос-Анджелесе не повлияет избрание Дональда Трампа президентом США.

«Американские Игры в Лос-Анджелесе будут превыше политики во всех ее аспектах. Мы проводим работу 10 лет (с начала процесса подачи заявок в 2017-м – Спортс’‘), у нас сменилось три президента, и нынешняя администрация станет четвертой.

Когда мы получили право на проведение Игр, президентом был Трамп. Он подписывал документы, которые обязывают федеральное правительство обеспечивать безопасность и логистику», – заявил глава оргкомитета Олимпиады-2028 Кейси Вассерман .

«Мы с Кейси направили письмо президенту Трампу, чтобы поздравить его с избранием. Сегодня мы работаем не только с его новой администрацией, но и с нашими партнерами в Государственном департаменте, Министерстве внутренней безопасности и всеми федеральными партнерами, которые необходимы нам для проведения Игр.

Наши Игры аполитичны. Мы собираемся организовать крупнейшие Игры с крупнейшим доходом за всю историю, и мы собираемся сделать это в партнерстве со штатом Калифорния, с городом, с общественностью и со всей страной», – отметил исполнительный директор оргкомитета Рейнольд Гувер.