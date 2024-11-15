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Руди Гобер поддержал выдвижение Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения. Политик является сторонником конспирологических теорий и антиваксером

Руди Гобер привлек к себе внимание в соцсетях.

Центровой «Миннесоты» поддержал принятое 47-м президентом США Дональдом Трампом решение о выдвижении Роберта Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения и социальных служб США.

«Сделай это, Роберт Кеннеди-младший», – написал француз.

70-летний политик является сторонником конспирологических теорий и антиваксером. Среди прочего Кеннеди-младший обвинял ЦРУ в причастности к гибели своего отца и выступал против вакцинации, настаивая, что она приводит к умственным отклонениям у детей.

Он стал главным юридическим советником организации, пропагандирующей подобные взгляды, а также написал несколько книг о вреде прививок. Во время пандемии COVID-19 его взгляды стали еще более радикальными.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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Политика
соцсети
logoДональд Трамп
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