Глава НОК Южной Кореи подозревается в неправомерной деятельности и нецелевом расходовании средств

Глава Национального комитета (НОК) Южной Кореи Ли Ги Хын подозревается в неправомерной деятельности.

Главу НОК также обвиняют в нецелевом расходовании средств. В отношении Ли Ги Хына и еще восьми чиновников начато расследование.

Как сообщает агентство Yonhap, Ли Ги Хын приказал смягчить требования к приему на работу в Национальный тренировочный центр Джинчхон, чтобы устроить туда друга своих детей. Также пятеро знакомых чиновника были без оснований включены в состав делегации Южной Кореи на Олимпиаду в Париже.

Кроме того, НОК Кореи позволил главе одной из спортивных ассоциаций потратить около 80 млн вон (57 000 долларов США) на приобретение пищевых добавок и спортивной формы. Сообщается, что человек, возглавляющий ассоциацию – давний партнер Ли Ги Хына и был принят на работу в текущем году.

69-летний Ли Ги Хын возглавляет НОК Южной Кореи с 2016 года, он также входит в состав координационной комиссии по проведению зимних Олимпийских игр-2026 в Италии. В самой организации опровергают обвинения.