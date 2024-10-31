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Ассоциация национальных олимпийских комитетов не пригласила представителей России на свою генассамблею

АНОК не пригласила представителей России на свою генассамблею.

Генассамблея Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) проходит с 30 октября по 1 ноября в Кашкайше (Португалия).

«На генеральной ассамблее нет представителей Олимпийского комитета России (ОКР). Международный олимпийский комитет (МОК) отвечает за признание национальных олимпийских комитетов.

МОК приостановил деятельность ОКР, и поэтому его представители не приглашены на генеральную ассамблею АНОК», – заявили в пресс-службе АНОК.

В октябре 2023 года МОК временно приостановил деятельность ОКР из-за включения в состав организации представительств новых регионов России.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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ОКР
ТАСС
АНОК
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