  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Станислав Поздняков: «Самое важное, что выборы главы МОК состоятся, будет смена лидерства. Это является наиболее позитивным фактором»
11

Станислав Поздняков: «Самое важное, что выборы главы МОК состоятся, будет смена лидерства. Это является наиболее позитивным фактором»

Станислав Поздняков оценил кандидатов в президенты МОК.

На пост главы Международного олимпийского комитета претендуют глава World Athletics Себастьян Коу, вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, глава Международного союза велосипедистов Давид Лапартьен, принц Иордании Фейсал ибн Хусейн, двукратная олимпийская чемпионка в плавании Кирсти Ковентри, глава Международной федерации лыжного спорта Йохан Элиаш и глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе.

«Я знаком со всеми участниками предвыборного марафона. Каждый из них имеет свои положительные и негативные качества в оценке перспектив восстановления взаимоотношений между МОК и ОКР.

Для меня самое важное, что выборы состоятся, будет смена лидерства в МОК. Пожалуй, это является наиболее позитивным фактором, в который мы надеемся и верим», – сказал глава Олимпийского комитета России. 

Он оценил перспективы снятия санкций с ОКР. 

«Безусловно, перспективы есть, я много раз об этом говорил, к сожалению, МОК сегодня не является полностью самостоятельной организацией, и этот вопрос целиком и полностью зависит от глобальной повестки.

Нашей задачей является подготовка олимпийского резерва, который будет представлять Россию на следующих крупных соревнованиях.

Что касается наших взаимоотношений с МОК, то мы их не прерывали, у нас идет пусть неформальный, но постоянный контакт. Мы ищем те возможности, которые можем использовать для восстановления ОКР», – цитирует Позднякова ТАСС.

7 претендентов на пост главы МОК: главный сюрприз – британский миллиардер, который зачехлил наши лыжи

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoМОК
logoСтанислав Поздняков
ОКР
ТАСС
Рекомендуем
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Станислав Поздняков: «Олимпийское движение находится в реальном упадке. Происходит трансформация идеалов, слом традиций»
2911 сентября, 15:07
Глава ОКР Поздняков: «Мы ждем, когда давление на МОК будет ослаблено и это создаст возможности для более предметного диалога»
166 сентября, 15:45
Станислав Поздняков: «Перспективы Олимпиады-2026 сейчас оценивать сложно. Мы объективно смотрим на ситуацию и ставим реальные задачи и цели»
921 августа, 13:35
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Из школьной программы по физкультуре уберут слова «толерантность» и «гендерные особенности» (проект Минпросвещения)
92сегодня, 08:15
Российские школьники будут изучать спорт без привязки к международным стартам и Олимпиадам (проект Минпросвещения)
45сегодня, 07:53
38,75% участников Олимпиады в Париже проверили на допинг – это рекорд. Чаще всего тестировались спортсмены из США, Франции и Китая
8вчера, 11:38
Олег Матыцин: «На сегодняшний день на рассмотрении комитета Госдумы по спорту 11 законопроектов»
618 сентября, 11:13
Выборы главы Всероссийской федерации легкой атлетики пройдут 23 ноября
18 сентября, 09:27
Антидопинговое агентство Кении приостановило работу из-за недостатка финансирования
118 сентября, 08:04
Умер двукратный чемпион Олимпиады-1960 в легкой атлетике Отис Дэвис
17 сентября, 14:31
Экс-министр спорта России Олег Матыцин станет председателем комитета Госдумы по физической культуре и спорту
3517 сентября, 09:51
Сергей Лавров: «Современное руководство МОК, к моему огромному сожалению, хоронит олимпийское движение»
9317 сентября, 06:37
Валентин Балахничев: «Общение с Коу в сфере легкой атлетики показало, что ничего хорошего от его руководства не будет для международного спорта»
216 сентября, 19:52
Ко всем новостям
Последние новости
РУСАДА в августе взяло у спортсменов 1122 допинг-пробы
10 сентября, 12:57
Победители и призеры паралимпийских и сурдлимпийских турниров «Мы вместе. Спорт» и их тренеры получат денежные премии
8 сентября, 07:46
Двукратный олимпийский чемпион Джордж Роден ушел из жизни в возрасте 97 лет
28 августа, 07:37
РУСАДА в июле взяло у спортсменов рекордное в 2024 году количество допинг-проб
413 августа, 07:42
Чемпионат России по легкой атлетике 2024 – расписание, когда начало
213 августа, 07:14
Дмитрий Губерниев: «Зыбина – не просто символ несгибаемой стойкости российского спорта. Она символ нашей несгибаемой родины»
211 августа, 14:00
Дмитрий Чернышенко: «За 10 лет к движению ГТО присоединились 23,5 млн человек, из них почти 11 млн получили знаки отличия»
1610 августа, 09:16
Дмитрий Чернышенко: «Россия продолжает укреплять национальную систему спорта и сотрудничество с дружественными странами»
1319 июля, 18:06
Леонид Тягачев: «Дегтярев очень активный и эрудированный человек, который много знает и стремится знать еще больше»
1113 мая, 14:10
Министр просвещения Кравцов: «Дегтярев – очень ответственный, вдумчивый и системный человек»
1812 мая, 06:44