Станислав Поздняков: «Самое важное, что выборы главы МОК состоятся, будет смена лидерства. Это является наиболее позитивным фактором»

Станислав Поздняков оценил кандидатов в президенты МОК.

На пост главы Международного олимпийского комитета претендуют глава World Athletics Себастьян Коу, вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, глава Международного союза велосипедистов Давид Лапартьен, принц Иордании Фейсал ибн Хусейн, двукратная олимпийская чемпионка в плавании Кирсти Ковентри, глава Международной федерации лыжного спорта Йохан Элиаш и глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе.

«Я знаком со всеми участниками предвыборного марафона. Каждый из них имеет свои положительные и негативные качества в оценке перспектив восстановления взаимоотношений между МОК и ОКР.

Для меня самое важное, что выборы состоятся, будет смена лидерства в МОК. Пожалуй, это является наиболее позитивным фактором, в который мы надеемся и верим», – сказал глава Олимпийского комитета России.

Он оценил перспективы снятия санкций с ОКР.

«Безусловно, перспективы есть, я много раз об этом говорил, к сожалению, МОК сегодня не является полностью самостоятельной организацией, и этот вопрос целиком и полностью зависит от глобальной повестки.

Нашей задачей является подготовка олимпийского резерва, который будет представлять Россию на следующих крупных соревнованиях.

Что касается наших взаимоотношений с МОК, то мы их не прерывали, у нас идет пусть неформальный, но постоянный контакт. Мы ищем те возможности, которые можем использовать для восстановления ОКР », – цитирует Позднякова ТАСС .

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