Пловец Минаков: «Игры дружбы – то, ради чего большое количество спортсменов отказывалось ехать на Олимпиаду. Отмена турнира – очень большой удар»
Пловец Андрей Минаков назвал большим ударом отмену Игр дружбы.
– Отмена Игр дружбы, где обещали премиальные на уровне Олимпиады, сильно ударила по пловцам?
– Если быть реалистами, то я считаю, это такой небольшой... Даже не знаю, какое слово грамотнее подобрать.
Все‑таки Игры дружбы – то, ради чего мы жили в этом году. То, ради чего очень большое количество спортсменов отказывалось получать нейтральный статус и ехать на Олимпиаду. Отмена турнира – это очень большой удар.
Ведь у нас не получилось выступить и на Играх БРИКС, куда поехали юниоры. Я за них очень рад. Они – молодцы, им нужно стартовать, и за ними наше будущее.
Но взрослая сборная и те люди, которые трудились на прошлой Олимпиаде, на чемпионатах мира, остаются ни с чем.
– Вы учитесь за границей. А тренироваться там с иностранцами можете?
– Да, я тренируюсь. Со мной в команде плавают люди, которые выступают послабее меня. Но когда мы плаваем в ярдах, то там есть такие парни, умеющие пахать, что даже меня оставляют на несколько бассейнов позади. То есть конкуренция есть.
– Нет ли мысли в следующем году, если ситуация не изменится, взять нейтральный статус и поехать на международные соревнования?
– Пока не готов это обсуждать, – сказал Минаков.
Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов
- Кто тебе сказал, что вас подставили. Вас КИ-НУ-ЛИ, Серёжа, кинули, как лохов последних, как школьников.
– Пока не готов это обсуждать,
Конечно, не готов. Тебе же ещё не сказали, как правильно. За тебя подумают, решат. Твое ж дело только тренироваться, бить руками по воде. Если начнешь что-то решать или требовать, могут и со ставки в ЦСП снять. Вся жизнь впереди: надейся и жди!