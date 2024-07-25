Пловец Минаков: «Игры дружбы – то, ради чего большое количество спортсменов отказывалось ехать на Олимпиаду. Отмена турнира – очень большой удар»

Пловец Андрей Минаков назвал большим ударом отмену Игр дружбы.

– Отмена Игр дружбы, где обещали премиальные на уровне Олимпиады, сильно ударила по пловцам?

– Если быть реалистами, то я считаю, это такой небольшой... Даже не знаю, какое слово грамотнее подобрать.

Все‑таки Игры дружбы – то, ради чего мы жили в этом году. То, ради чего очень большое количество спортсменов отказывалось получать нейтральный статус и ехать на . Отмена турнира – это очень большой удар.

Ведь у нас не получилось выступить и на Играх БРИКС, куда поехали юниоры. Я за них очень рад. Они – молодцы, им нужно стартовать, и за ними наше будущее.

Но взрослая сборная и те люди, которые трудились на прошлой Олимпиаде, на чемпионатах мира, остаются ни с чем.

– Вы учитесь за границей. А тренироваться там с иностранцами можете?

– Да, я тренируюсь. Со мной в команде плавают люди, которые выступают послабее меня. Но когда мы плаваем в ярдах, то там есть такие парни, умеющие пахать, что даже меня оставляют на несколько бассейнов позади. То есть конкуренция есть.

– Нет ли мысли в следующем году, если ситуация не изменится, взять нейтральный статус и поехать на международные соревнования?

– Пока не готов это обсуждать, – сказал .

Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов