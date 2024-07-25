Пловец Минаков: «Игры дружбы – то, ради чего большое количество спортсменов отказывалось ехать на Олимпиаду. Отмена турнира – очень большой удар»

Теги плавание сборная России Олимпиада-2024 Матч ТВ Андрей Минаков Игры БРИКС Игры дружбы Водные виды

Пловец Андрей Минаков назвал большим ударом отмену Игр дружбы.

– Отмена Игр дружбы, где обещали премиальные на уровне Олимпиады, сильно ударила по пловцам?

– Если быть реалистами, то я считаю, это такой небольшой... Даже не знаю, какое слово грамотнее подобрать.

Все‑таки Игры дружбы – то, ради чего мы жили в этом году. То, ради чего очень большое количество спортсменов отказывалось получать нейтральный статус и ехать на Олимпиаду. Отмена турнира – это очень большой удар.

Ведь у нас не получилось выступить и на Играх БРИКС, куда поехали юниоры. Я за них очень рад. Они – молодцы, им нужно стартовать, и за ними наше будущее.

Но взрослая сборная и те люди, которые трудились на прошлой Олимпиаде, на чемпионатах мира, остаются ни с чем.

– Вы учитесь за границей. А тренироваться там с иностранцами можете?

– Да, я тренируюсь. Со мной в команде плавают люди, которые выступают послабее меня. Но когда мы плаваем в ярдах, то там есть такие парни, умеющие пахать, что даже меня оставляют на несколько бассейнов позади. То есть конкуренция есть.

– Нет ли мысли в следующем году, если ситуация не изменится, взять нейтральный статус и поехать на международные соревнования?

– Пока не готов это обсуждать, – сказал Минаков.

Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов

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18 комментариев
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Вспоминается фильм Жмурки.

- Кто тебе сказал, что вас подставили. Вас КИ-НУ-ЛИ, Серёжа, кинули, как лохов последних, как школьников.
+56
-4
+52
22 года парню, а в сказки верит.
+27
-3
+24
Ответ Ебздрогыч
Вспоминается фильм Жмурки. - Кто тебе сказал, что вас подставили. Вас КИ-НУ-ЛИ, Серёжа, кинули, как лохов последних, как школьников.
на-ду-ли, просто нагло обманули
+24
-3
+21
Барахтайся в болоте дружбы и дальше.
+22
-3
+19
Ответ Proline
22 года парню, а в сказки верит.
Да что-то в 70 верят ещё охотней судя по опросам
+17
-2
+15
– Нет ли мысли в следующем году, если ситуация не изменится, взять нейтральный статус и поехать на международные соревнования?

– Пока не готов это обсуждать,

Конечно, не готов. Тебе же ещё не сказали, как правильно. За тебя подумают, решат. Твое ж дело только тренироваться, бить руками по воде. Если начнешь что-то решать или требовать, могут и со ставки в ЦСП снять. Вся жизнь впереди: надейся и жди!
+9
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+8
Если кто-то действительно отказывался от Олимпиады ради игр дружбы, то и не жалко этих глупеньких.
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+3
Ответ tlg
Мне вот интересно кто по собственному желанию отказался от Олимпиады ради игр дружбы?
пловец Андрей Минаков
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Интересно, что официально об этом (о переносе) заявили только отдельные депутаты ГД и главы спортфедераций...ни на сайте, ни в ТГ-канале орг комитет информации не даёт. Ну а спортсменам хочется пожелать не играть в кошки-мышки с государством, победителем отсюда не выйдешь)
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На небе только и разговоров, что об играх дружбы
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как партия скажет...
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Что называется, ой.
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Очень большой удар, который делает нас сильнее.
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Мне вот интересно кто по собственному желанию отказался от Олимпиады ради игр дружбы?
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Вокруг пальца
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