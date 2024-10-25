16

«Мы должны объединяться благодаря спорту». На Мадагаскаре выступили против отстранения российских спортсменов

На Мадагаскаре выступили против отстранения российских спортсменов.

Об этом сообщил директор по вопросам государственного управления и международных отношений Мадагаскара Брассилив Дэвид Разананцоа.

— Как вы относитесь к политике МОК по отношению к российским спортсменам после 2022 года?

— Да, я в курсе санкций, которые были введены МОК в отношении России. Считаю, что спорт — прежде всего аполитичная вещь. Нам нужно думать о спортсменах.

Ведь спорт — средство объединения всех стран без каких-либо границ, барьеров. В том числе это касается и логистики. Таков наш посыл. Мы должны объединяться благодаря спорту.

— Были ли какие-то запреты со стороны МОК против Мадагаскара по следам сотрудничества с Россией?

— На данный момент нет. Таких санкций или запретов в отношении Мадагаскара не было. Мы сотрудничаем не только с Россией. Общаемся с Китаем, той же Индией по вопросам крикета. Мы также сотрудничаем с Францией. Проще говоря, работаем со всеми, потому что считаем, что спорт — объединяющий фактор. Он может помочь наладить нам дипломатические связи, – рассказал Разананцоа.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спорт-Экспресс
logoМОК
logoОлимпийская сборная России
logoОлимпийская сборная Мадагаскара
Рекомендуем
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Светлана Журова: «Мы, может, и можем попасть на Олимпиаду, но только по одному человеку на каждую дисциплину»
1322 октября, 20:58
Елена Вяльбе: «Со стороны президента FIS велись переговоры с МОК о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе к следующему сезону»
2018 октября, 10:44
Вяльбе о россиянах на Олимпиаде-2026: «Не думаю ни о каких перспективах. Мне кажется, это утопия»
317 октября, 12:52
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Дмитрий Губерниев: «Дегтярев твердо намерен вернуть российский спорт на мировую арену. Его назначение – это дух времени, веление времени»
5123 октября, 14:12
Страны БРИКС выступили против любых форм дискриминации в спорте
9023 октября, 13:40
Путин предложил создать межгосударственную программу для развития Игр БРИКС
723 октября, 11:20
Путин об Играх БРИКС: «Они наглядно показали, что в России современная инфраструктурная база, кадровый потенциал для проведения крупных спортивных мероприятий мирового уровня»
7123 октября, 10:38
Правительство включило Игры стран БРИКС и СНГ в список турниров, чемпионы которых смогут без экзаменов поступать в вузы на спортивные специальности
1923 октября, 10:04
Депутат Свищев: «Чиновники из МОК и международных федераций действительно обзванивают коллег и «рекомендуют» отказаться от соревнований в России»
422 октября, 20:28
Михаил Дегтярев: «Мы получаем сигналы со стороны МОК, что готовность к налаживанию диалога есть. Просто им надо заниматься, а не призывать разогнать всех и вся»
721 октября, 16:48
Экс-заместитель главы РУСАДА Пахноцкая: «Я как-то сделала подборку скринов из комментариев со Спортса. Больше в сказки «понятия не имею, как препарат попал в организм» никто не верит»
6621 октября, 13:26
Наблюдатель от World Atheltics Пахноцкая: «Вопрос допуска России и Беларуси обсуждается. Может, не так бодро, как хотелось бы, но эта тема есть»
221 октября, 12:29
Путин наградил орденами и медалями российских призеров Паралимпиады-2024
721 октября, 12:14
Ко всем новостям
Последние новости
Министр спорта Ирака: «Заключили с Россией договор о развитии спорта. Будет очень много событий, сотрудничества между странами»
1019 октября, 10:19
Дмитрий Чернышенко: «Нам необходима инвентаризация всей спортивной инфраструктуры»
18 октября, 05:21
Владимир Путин: «В сфере спорта надо активнее задействовать инструменты государственно-частного партнерства, стимулировать инвесторов, предлагая им льготы»
17 октября, 17:46
Министр спорта Ирака: «Мы осуждаем, что России не дают участвовать во многих спортивных состязаниях»
17 октября, 16:04
Министр спорта Того: «Спорт попал в ловушку мира, которым управляют люди, не думающие о спорте»
617 октября, 15:58
Дмитрий Чернышенко: «Новое руководство ОКР должно обеспечить эффективность работы каждого участника отрасли на общий результат»
615 октября, 10:43
Глава РУСАДА Вероника Логинова приняла участие во встрече Михаила Дегтярева с генсеком конференции конвенции ЮНЕСКО
223 сентября, 18:26
РУСАДА в августе взяло у спортсменов 1122 допинг-пробы
110 сентября, 12:57
Победители и призеры паралимпийских и сурдлимпийских турниров «Мы вместе. Спорт» и их тренеры получат денежные премии
18 сентября, 07:46
Двукратный олимпийский чемпион Джордж Роден ушел из жизни в возрасте 97 лет
28 августа, 07:37