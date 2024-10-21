Путин наградил орденами и медалями российских призеров Паралимпиады-2024

Владимир Путин наградил российских паралимпийцев орденами и медалями .

Президент РФ подписал указ о вручении госнаград победителям и призерам Паралимпиады-2024 , которая проходила в Париже с 28 августа по 8 сентября.

В документе отмечен их «большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, воля к победе, стойкость и целеустремленность». Девять спортсменов удостоены ордена Почета, восемь – ордена Дружбы, еще 22 – медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» I или II степеней.

На Паралимпиаде россияне, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали 64 медали: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые.