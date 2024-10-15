Минспорт предложил выплатить победителям Паралимпиады в Париже по 4 млн рублей
Министерство спорта России предложило выплатить по 4 млн рублей победителям Паралимпийских игр-2024 в Париже.
Соответствующий проект приказа опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов.
За серебряную медаль предлагается выплачивать по 2,5 млн рублей, за бронзовую – 1,7 млн рублей. Для тренеров предусмотрено по 3,2 млн за золото, по 2 млн за серебро и по 1,36 за бронзу.
Российские спортсмены выступали на Паралимпиаде в нейтральном статусе. Они завоевали 64 медали – 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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