Владимир Путин вручит в Кремле госнаграды участникам Паралимпийских игр в Париже

Путин заявил, что вручит в Кремле госнаграды паралимпийцам, участвовавшим в ОИ в Париже.

На Паралимпийских играх-2024 выступили 88 атлетов из России в нейтральном статусе. На их счету 64 медали – 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые.

«Несмотря на все препоны и ограничения, жесткое психологическое давление, на недавних играх в Париже наши паралимпийцы вновь подтвердили ведущие позиции российского спорта.

Они еще раз доказали, что наши ребята – настоящие, подлинные лидеры, которые никому не уступят по упорству, по крепости духа и характера», – сказал президент России на пленарном заседании международного форума «Россия – спортивная держава».

«Чуть позже в московском Кремле с огромным удовольствием и гордостью вручу им (российским паралимпийцам) заслуженные государственные награды» – приводит слова Владимира Путина РИА Новости.