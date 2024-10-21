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Пахноцкая о том, как спортсмены оправдываются за допинг: «Любимая тема – незащищенный половой контакт. Забавно, что часто к этой отмазке прибегали мужчины»

Экс-замглавы РУСАДА назвала неожиданные «отмазки» спортсменов в допинг-делах.

Маргарита Пахноцкая с 2017 по 2020 год была заместителем гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА), позже стала международным наблюдателем от Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

– Ты возглавляла в Совете Европы группу по защите осведомителей. В России к осведомителям относятся, мягко говоря, неоднозначно. Что думаешь о них ты?

– Все есть яд, все есть лекарство – зависит от применения. Честно, не ко всем информаторам, о которых публично известно, я отношусь позитивно. Потому что зависит от намерений. Бывает, что человек предоставляет информацию, чтобы свести счеты или получить выгоду.

Но в большинстве случаев таких людей видно сразу, уже по первому разговору. И тогда их информация не используется либо используется иначе – ведь она и о рассказчике может многое сообщить. Это же не значит, что мы по каждому звонку сразу бежали проверять и тем более дисквалифицировать.

Но было много историй, когда благодаря осведомителям действительно удавалось кого-то спасти или предотвратить нарушение. Например, в 2019-м нам на горячую линию написала молодая девушка-тренер по плаванию и рассказала, что врач спортивного диспансера прописал ее ученице милдронат. Это анекдот, конечно, но чистая правда.

Девчонка, надо отдать ей должное, знала про запрет мельдония и сразу пожаловалась тренеру. А тренер таким образом спасла карьеру не только ученице, но и еще многим, кому этот врач могла бы что-то прописать...

– Вспомни самые фантастические отмазки, которые вы слышали за время работы в РУСАДА?

– Ох, там и смех, и слезы, чего только не придумывали.... Причем такое далеко не только в России.

Любимая тема – незащищенный половой контакт. Забавно, что часто к этой отмазке прибегали мужчины. Представь уровень интеллекта, ха-ха.

Однажды мне позвонил тренер и рассказал такие гипотезы, что мне даже сейчас вспоминать стыдно. Я ответила: «Дорогой мой человек, давайте вы сейчас остановитесь, наймете профессиональных юристов, а я вам обещаю, что забуду весь этот бред и сделаю вид, будто этого разговора не было», – рассказала Пахноцкая в интервью Спортсу’‘.

Она пришла в наш спорт по объявлению, ловила Чегина и не стеснялась фото в мини

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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