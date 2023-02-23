Пахноцкая о том, что РУСАДА получит право утверждать антидопинговые правила: «Принципиальных изменений не будет. Сократится один шаг – сейчас правила утверждаются Минспортом»
Экс‑заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала, как изменится процедура утверждения российских антидопинговых правил, если РУСАДА наделят правом утверждать их.
Ранее Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект о наделении РУСАДА правом утверждать антидопинговые правила.
«Надо иметь в виду, что пока что это лишь проект, а не изменение в законе. Однако, если говорить об изменениях, то принципиально их не будет.
Изменения во Всемирный антидопинговый кодекс, который разрабатывает WADA, вносятся не директивно, а при участии всех других стран. Для этого есть разные площадки: ЮНЕСКО, Совет Европы.
Россия является подписантом обеих антидопинговых конвенций, поэтому всегда участвует в различных изменениях и дополнениях в стандарты и кодексы.
Как только вносятся изменения в кодекс, тогда РУСАДА вносит изменения в общероссийские антидопинговые правила.
Измененные российские антидопинговые правила сегодня утверждаются Минспортом. Поэтому если такой проект утвердят, сократится один шаг, и изменения будет вносить РУСАДА», – сказала Пахноцкая.
Госдума приняла проект о наделении РУСАДА правом утверждать антидопинговые правила
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