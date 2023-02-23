Пахноцкая о том, что РУСАДА получит право утверждать антидопинговые правила: «Принципиальных изменений не будет. Сократится один шаг – сейчас правила утверждаются Минспортом»

Экс‑заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рассказала, как изменится процедура утверждения российских антидопинговых правил, если РУСАДА наделят правом утверждать их.

Ранее Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект о наделении РУСАДА правом утверждать антидопинговые правила.

«Надо иметь в виду, что пока что это лишь проект, а не изменение в законе. Однако, если говорить об изменениях, то принципиально их не будет.

Изменения во Всемирный антидопинговый кодекс, который разрабатывает WADA, вносятся не директивно, а при участии всех других стран. Для этого есть разные площадки: ЮНЕСКО, Совет Европы.

Россия является подписантом обеих антидопинговых конвенций, поэтому всегда участвует в различных изменениях и дополнениях в стандарты и кодексы.

Как только вносятся изменения в кодекс, тогда РУСАДА вносит изменения в общероссийские антидопинговые правила.

Измененные российские антидопинговые правила сегодня утверждаются Минспортом. Поэтому если такой проект утвердят, сократится один шаг, и изменения будет вносить РУСАДА», – сказала Пахноцкая.

Госдума приняла проект о наделении РУСАДА правом утверждать антидопинговые правила