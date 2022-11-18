Ксения Шойгу, Логинова, Безуглов и Пахноцкая выступят на Всероссийском форуме чистого спорта

С 1 по 2 декабря в Москве состоится первый Всероссийский форум чистого спорта.

Мероприятие пройдет под эгидой Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

На форуме выступят глава Федерации триатлона России Ксения Шойгу, гендиректор РУСАДА Вероника Логинова, главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов и другие.

Модератором круглого стола «Практический опыт реализации антидопинговых программ спортивными федерациями: фокус на спортсменах» назначена международный эксперт World Athletics Маргарита Пахноцкая.