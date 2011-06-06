Чегин, пожизненно дисквалифицированный за допинг, выиграл тендер на обеспечение безопасности спортивного центра

Российский тренер по спортивной ходьбе , пожизненно дисквалифицированный за нарушение антидопинговых правил, выиграл тендер на обеспечение безопасности спортивного центра, главным тренером которого он был ранее.

Сейчас Чегин является владельцем охранного предприятия «Честь-С».

Дисквалификация Чегина вступила в силу в декабре 2016 года – с того времени его компания получила три государственных контракта на обеспечение безопасности тренировочного центра в Саранске на общую сумму около 8,5 миллионов рублей.

Всемирное антидопинговое агентство ( ) не запрещает подобные сделки.