Чегин, пожизненно дисквалифицированный за допинг, выиграл тендер на обеспечение безопасности спортивного центра

Российский тренер по спортивной ходьбе Виктор Чегин, пожизненно дисквалифицированный за нарушение антидопинговых правил, выиграл тендер на обеспечение безопасности спортивного центра, главным тренером которого он был ранее.
Сейчас Чегин является владельцем охранного предприятия «Честь-С».
Дисквалификация Чегина вступила в силу в декабре 2016 года – с того времени его компания получила три государственных контракта на обеспечение безопасности тренировочного центра в Саранске на общую сумму около 8,5 миллионов рублей.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не запрещает подобные сделки.