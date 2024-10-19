Министр спорта Ирака: «Заключили с Россией договор о развитии спорта. Будет очень много событий, сотрудничества между странами»
Министр молодежи и спорта Ирака Ахмед аль‑Мубарка рассказал о промежуточных итогах форума «Россия – спортивная держава», который проходит в Уфе.
«Мы очень рады быть в России, участвовать в таком прекрасном мероприятии, быть среди друзей. Я вчера (17 октября – Sports) участвовал в мероприятии, сказал, что не надо мешать спорт с политическими моментами. Спорт должен быть всегда символом дружбы между Россией и всем миром.
Если мы не будем смешивать спорт с политикой, Россия будет занимать самые лучшие места в спорте. Мы знаем, какой уровень спорта в России, хотим использовать это и получить знания в сфере спорта. Сегодня (18 октября – Sports) мы заключили договор о развитии спорта между Россией и Ираком. Его подписали министерства спорта стран.
Какие события планируются между странами? После подписания договора будет очень много событий, сотрудничества между Россией и Ираком. Будем сотрудничать не только по необычным видам спорта, но и по современным, – сказал аль-Мубарка.
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