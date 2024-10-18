Олег Матыцин: «Россия остается ключевым партнером, и этот сигнал руководству МОК и международных федераций должен быть дан максимально быстро»

Матыцин высказался об отношениях России с международным спортивным сообществом.

Ранее на форуме «Россия – спортивная держава» в Уфе президент РФ Владимир Путин поддержал кандидатуру министра спорта Михаила Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России.

– В какие сроки могут быть подготовлены необходимые документы и приняты поправки?

– Как только будут сформулированы поручения по итогам совета. Совместно с Минспортом и представителями других заинтересованных организаций проанализируем, в какие нормативные акты и федеральные законы необходимо внести соответствующие изменения. Здесь надо очень внимательно все посмотреть.

Вчера практически все наши уважаемые члены МОК – Виталий Смирнов, Шамиль Тарпищев – сказали, что надо сохранить и развивать диалог с международным сообществом. Россия остается ключевым партнером, и этот сигнал руководству МОК и международных федераций должен быть дан максимально быстро. Тем более, что в ближайшее время состоятся выборы главы МОК .

Надеюсь, решения, которые были приняты вчера, будут максимально содействовать с одной стороны укреплению роли и эффективности нашей национальной системы, и с другой стороны – создадут эффективный механизм взаимодействия с международным спортивным сообществом, – сказал экс-министр спорта РФ Олег Матыцин.