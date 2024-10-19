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Комиссии спортсменов ОКР и НОК Беларуси приняли совместную декларацию: «Призываем восстановить независимость олимпийского движения»

Комиссии спортсменов Олимпийских комитетов России и Беларуси приняли декларацию.

Текст совместного заявления был согласован 18 октября в рамках форума «Россия – спортивная держава» в Уфе. В этот день прошло заседание комиссий Олимпийского комитета России (ОКР) и Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси.

«Мы, представители Комиссий спортсменов ОКР и НОК Беларуси, выражая консолидированное мнение спортсменов-олимпийцев наших стран, считаем необходимым обратиться сегодня ко всем, кто сохраняет приверженность истинным ценностям олимпизма как уникального спортивного, социального и культурного явления. Призываем:

1. Обеспечить всем спортсменам мира их законное право выступать и представлять свои страны на всех без исключения соревнованиях на равноправной основе и в дальнейшем неукоснительно придерживаться принципов Олимпийской хартии о недопущении дискриминации по каким-либо мотивам.

2. Восстановить независимость и самостоятельность олимпийского движения, не использовать его впредь как инструмент исполнения политических и иных внешних заказов, противопоставляя тем самым олимпизм изначальной объединяющей, гуманитарной миссии спорта.

3. Развивать олимпийское движение совместными усилиями на благо спорта, мира и прогресса, прекратить ущербную практику межевания стран и народов по принципу лояльности, угодности или финансовой выгоды.

4. При принятии любых решений руководствоваться в первую очередь интересами спортсменов, стремлением к максимальным спортивным результатам и здоровой и честной конкуренции. Не подменять олимпийские принципы выгодой от сиюминутных модных трендов или тенденций, которые вносят раскол в олимпийское сообщество и ставят под сомнение саму идею олимпизма как универсальной консолидирующей силы добра», – говорится в совместном заявлении.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: сайт ОКР
ОКР
НОК Беларуси
Политика
дискриминация
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