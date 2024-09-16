В РУСАДА заявили о проблемах с допинг-тестированием лошадей: «У нашей федерации возникли сложности во взаимодействии с международной в вопросе, как продлить действие лицензий»

В РУСАДА заявили о наличии проблем с допинг-тестированием лошадей в России.

Об этом высказалась гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА ) Вероника Логинова. В конном спорте на допинг проверяют не только наездников, но и лошадей.

«Если говорить про тестирование в конном спорте, то животных тестируют специально обученные аккредитованные люди, которые получают лицензию от Международной федерации конного спорта (FEI).

Допинг-контроль в конном спорте обязательно должен присутствовать. В этом заинтересованы не только Федерация конного спорта России и РУСАДА, но и представители ипподромов, которые должны иметь возможность подтверждать результаты, показанные на соответствующих мероприятиях.

Что касается тестирования лошадей в нашей стране, то до недавнего времени на территории России были люди, которые имели специальные лицензии для этого. По моей информации, к настоящему времени действия этих лицензий завершились, а у нашей федерации конного спорта возникли сложности во взаимодействии с международной федерацией в вопросе, как продлить действие лицензий», – сказала Логинова.