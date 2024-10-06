РУСАДА выявило в сентябре 6 возможных нарушений антидопинговых правил, всего с начала года – 65
РУСАДА назвало количество возможных нарушений антидопинговых правил за месяц.
«В сентябре 2024 года РУСАДА выявлено 6 случаев возможных нарушений антидопинговых правил.
Всего за девять месяцев было выявлено 65 нарушений (в феврале и январе по 4, в марте – 7, в апреле – 4, в мае – 6, в июне – 14, в июле – 13, в августе – 7, в сентябре – 6)», – сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства.
Также в сентябре зафиксировано 27 нарушений правил доступности для допинг-тестирования.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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