Глава РУСАДА Вероника Логинова приняла участие во встрече Михаила Дегтярева с генсеком конференции конвенции ЮНЕСКО

Вероника Логинова приняла участие во встрече с генсекретарем конференции конвенции ЮНЕСКО.

Об этом сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА ).

Сегодня прошла онлайн-встреча министра спорта России Михаила Дегтярева с генеральным секретарем Конференции сторон Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте.

Участники встречи обсудили тему противодействия допингу в спорте как ключевого направления в обеспечении честной и справедливой конкуренции на международной спортивной арене.

В ходе переговоров была подчеркнута важность активной вовлеченности всех стран-участниц конвенции в реализацию программы по борьбе с допингом.

Большое внимание было уделено вопросу добровольных взносов в фонд ЮНЕСКО для поддержания деятельности по искоренению допинга в спорте, сообщает ТАСС .

Министр спорта РФ пригласил Марселена Дали принять участие в работе форума «Россия – спортивная держава», который пройдет с 17 по 19 октября в Уфе.

Министр спорта Дегтярев: «Борьба с допингом продолжает оставаться одним из важнейших направлений нашей работы»