Глава РУСАДА Вероника Логинова приняла участие во встрече Михаила Дегтярева с генсеком конференции конвенции ЮНЕСКО
Об этом сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Сегодня прошла онлайн-встреча министра спорта России Михаила Дегтярева с генеральным секретарем Конференции сторон Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте.
Участники встречи обсудили тему противодействия допингу в спорте как ключевого направления в обеспечении честной и справедливой конкуренции на международной спортивной арене.
В ходе переговоров была подчеркнута важность активной вовлеченности всех стран-участниц конвенции в реализацию программы по борьбе с допингом.
Большое внимание было уделено вопросу добровольных взносов в фонд ЮНЕСКО для поддержания деятельности по искоренению допинга в спорте, сообщает ТАСС.
Министр спорта РФ пригласил Марселена Дали принять участие в работе форума «Россия – спортивная держава», который пройдет с 17 по 19 октября в Уфе.
Министр спорта Дегтярев: «Борьба с допингом продолжает оставаться одним из важнейших направлений нашей работы»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий