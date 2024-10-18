Дмитрий Чернышенко: «Нам необходима инвентаризация всей спортивной инфраструктуры»
Чернышенко заявил о необходимости инвентаризации спортивной инфраструктуры России.
«Нам необходима инвентаризация всей спортивной инфраструктуры. Нам необходима полнота данных, чтобы принимать эффективные решения. Чтобы принимать их не по наитию. Бюджетные средства мы видим, а вот внебюджетные должны изучить.
Управлять госпрограммой будет правительственная комиссия. При комиссии будет создан экспертный совет, куда войдут самые авторитетные эксперты. Минспорта и российский спортивный фонд обеспечат эту работу», – сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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