Дмитрий Чернышенко: «Нам необходима инвентаризация всей спортивной инфраструктуры»

Чернышенко заявил о необходимости инвентаризации спортивной инфраструктуры России.

«Нам необходима инвентаризация всей спортивной инфраструктуры. Нам необходима полнота данных, чтобы принимать эффективные решения. Чтобы принимать их не по наитию. Бюджетные средства мы видим, а вот внебюджетные должны изучить.

Управлять госпрограммой будет правительственная комиссия. При комиссии будет создан экспертный совет, куда войдут самые авторитетные эксперты. Минспорта и российский спортивный фонд обеспечат эту работу», – сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.