  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Дмитрий Чернышенко: «Сегодня спорт все более политизируется, мы наблюдаем неприкрытую дискриминацию. Россия отстаивает честную борьбу»
2

Дмитрий Чернышенко: «Сегодня спорт все более политизируется, мы наблюдаем неприкрытую дискриминацию. Россия отстаивает честную борьбу»

Дмитрий Чернышенко заявил о неприкрытой дискриминации в мировом спорте.

«Сегодня спорт все более политизируется, мы наблюдаем неприкрытую дискриминацию, предвзятое отношение к российским спортсменам.

С этим сталкиваются и белорусские спортсмены, с этим может столкнуться любая страна, которую коллективный Запад может захотеть внести в свои черные списки. Триггером было успешное проведение Олимпийских игр в Сочи.

Мы видим, что Россию всячески пытаются изолировать от международного спортивного движения, включая наших паралимпийцев. Это прямое нарушение принципов спорта.

Мы видим, что некоторые функционеры международных федераций, которые находятся под влиянием определенных западных структур, стараются давить на партнеров, с которыми мы выстраиваем отношения.

Россия продолжает быть верной принципу вне политики. Мы отстаиваем честную борьбу. Мы все консолидированы вокруг нашего президента», – сказал вице-премьер РФ на форуме «Россия – спортивная держава».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
logoДмитрий Чернышенко
Политика
Рекомендуем
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Дмитрий Чернышенко: «Поручение Путина по нашему технологическому суверенитету выполняется. Импортозамещается производство экипировки, спортивных товаров»
6сегодня, 14:53
Дмитрий Чернышенко: «Россия открыта всему миру. Количество спортивных соревнований будет только увеличиваться»
3сегодня, 13:25
Дмитрий Чернышенко: «Россия – великая спортивная держава. Несмотря на попытки Запада запретить все русское – культуру, язык, спорт. Им это не удастся»
76сегодня, 11:45
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Вяльбе о россиянах на Олимпиаде-2026: «Не думаю ни о каких перспективах. Мне кажется, это утопия»
2сегодня, 12:52
Александр Легков: «Лыжи прокачаны в медиа не меньше, чем биатлон. Наш медиадвижок – Вероника Степанова»
6сегодня, 12:34
Вяльбе о квадробике: «Надо, чтобы Госдума срочно приняла закон и закрыла это. Это не имеет никакого отношения к спорту, как и к культуре»
95сегодня, 09:12
Степанова – Позднякову: «Вы сделали все, что могли – не ваша вина, что в МОК засели исключительно бестолковые люди»
7вчера, 16:18
Вероника Степанова: «Лыжные гонки не выживут, если спортсмены не будут активно участвовать в развитии и продвижении личного бренда»
2вчера, 09:46
Вероника Степанова: «Шансы поехать на Олимпиаду-2026 минимальны. Нужно создавать альтернативу Олимпийским играм, времени осталось немного»
71вчера, 09:02
Степанова о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я многих спортсменов, выступивших в Париже, не понимаю. Зачем вы туда ездили? В туристических целях?»
29вчера, 08:13
Степанова о международных стартах: «Мы были бы на лидирующих позициях, потому что новых Нортугов и Йохауг в Европе нет»
23вчера, 07:44
Вероника Степанова: «Не каждый так называемый профессиональный лыжник зарабатывает столько, сколько курьер в Москве»
46вчера, 07:33
Александр Терентьев: «Главная задача и цель этого сезона – вернуть все свои спринтерские качества»
115 октября, 19:45
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
929 сентября, 14:36
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
325 апреля, 06:31
Аршавин о матче с лыжниками и биатлонистами: «Узнал только Легкова. Знаю фамилию Большунова, а так бы не узнал вживую»
1121 апреля, 15:41
Лыжник Коростелев о матче с футболистами: «Очень интересно сыграть против Аршавина, Быстрова, Погребняка. У нас есть возможность перебегать их»
420 апреля, 05:15
Степанова и Большунов победили в дистанционных зачетах Кубка России по лыжным гонкам
37 апреля, 14:10
РУСАДА в марте получило 20 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов
123 апреля, 08:01
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Превц победил, Хубер – 2-й, Форфанг – 3-й
122 марта, 22:08
Горные лыжи. Кубок мира. Рогентин победил в супергиганте, Мейар – 2-й, Буассе – 3-й, пять швейцарцев попали в топ-8
22 марта, 16:34
Горные лыжи. Кубок мира. Ледецка победила в супергиганте, Бриньоне – 2-я, Викхофф Ли – 3-я
22 марта, 16:15
Лыжи. Кубок мира. Диггинс победила в общем зачете, Сван – 2-я, Карлссон – 3-я
1617 марта, 12:13