Дмитрий Чернышенко: «Сегодня спорт все более политизируется, мы наблюдаем неприкрытую дискриминацию. Россия отстаивает честную борьбу»

Дмитрий Чернышенко заявил о неприкрытой дискриминации в мировом спорте.

«Сегодня спорт все более политизируется, мы наблюдаем неприкрытую дискриминацию, предвзятое отношение к российским спортсменам.

С этим сталкиваются и белорусские спортсмены, с этим может столкнуться любая страна, которую коллективный Запад может захотеть внести в свои черные списки. Триггером было успешное проведение Олимпийских игр в Сочи.

Мы видим, что Россию всячески пытаются изолировать от международного спортивного движения, включая наших паралимпийцев. Это прямое нарушение принципов спорта.

Мы видим, что некоторые функционеры международных федераций, которые находятся под влиянием определенных западных структур, стараются давить на партнеров, с которыми мы выстраиваем отношения.

Россия продолжает быть верной принципу вне политики. Мы отстаиваем честную борьбу. Мы все консолидированы вокруг нашего президента», – сказал вице-премьер РФ на форуме «Россия – спортивная держава».