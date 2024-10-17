Дмитрий Чернышенко: «Поручение Путина по нашему технологическому суверенитету выполняется. Импортозамещается производство экипировки, спортивных товаров»

Поручение Владимира Путина по снижению зависимости от импорта спортивной продукции выполняется.

Об этом заявил вице-президент России Дмитрий Чернышенко.

«Видим, что поручение президента по нашему технологическому суверенитету, в том числе в области спорта, выполняется. Импортозамещается производство экипировки, спортивных товаров.

В том числе наши партнеры и друзья из Беларуси показали очень достойную продукцию, которой мы точно будем тоже пользоваться», – сказал Чернышенко на форуме «Россия – спортивная держава».