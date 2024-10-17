Дмитрий Чернышенко: «Поручение Путина по нашему технологическому суверенитету выполняется. Импортозамещается производство экипировки, спортивных товаров»
Поручение Владимира Путина по снижению зависимости от импорта спортивной продукции выполняется.
Об этом заявил вице-президент России Дмитрий Чернышенко.
«Видим, что поручение президента по нашему технологическому суверенитету, в том числе в области спорта, выполняется. Импортозамещается производство экипировки, спортивных товаров.
В том числе наши партнеры и друзья из Беларуси показали очень достойную продукцию, которой мы точно будем тоже пользоваться», – сказал Чернышенко на форуме «Россия – спортивная держава».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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