Владимир Путин: «Мы были и остаемся сторонниками честного и чистого спорта»
Владимир Путин отметил, что Россия выступает за чистый спорт.
«Мы были и остаемся сторонниками честного и чистого спорта.
Здоровье атлетов, тех, кто фактически живет в условиях интенсивных тренировок, колоссальных нагрузок, должно быть защищено.
Необходимо активно внедрять передовые научные разработки, направлять на это достаточные ресурсы, открыть национальный центр спорта, который будет работать вместе с российской академией наук и федеральным медикобиологическим агентством», – сказал президент России.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Р-Спорт
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