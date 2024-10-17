Владимир Путин: «Мы были и остаемся сторонниками честного и чистого спорта»

Владимир Путин отметил, что Россия выступает за чистый спорт.

«Мы были и остаемся сторонниками честного и чистого спорта.

Здоровье атлетов, тех, кто фактически живет в условиях интенсивных тренировок, колоссальных нагрузок, должно быть защищено.

Необходимо активно внедрять передовые научные разработки, направлять на это достаточные ресурсы, открыть национальный центр спорта, который будет работать вместе с российской академией наук и федеральным медикобиологическим агентством», – сказал президент России.