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Министр спорта Дегтярев: «Борьба с допингом продолжает оставаться одним из важнейших направлений нашей работы»

Министр спорта России назвал борьбу с допингом одним из важнейших направлений.

«Сегодня международная встреча с генеральным секретарем Конференции сторон Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте. Господин Марселен Дали был на связи из Парижа. Обсуждали тему борьбы с допингом в спорте, которая продолжает оставаться одним из важнейших направлений нашей работы.

Президент России Владимир Владимирович Путин отметил: «Мы твердо намерены создать одну из лучших систем противостояния допингу в спорте».

Россия как член Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте вовлечена в эту деятельность активно. У нас создана Правкомиссия по борьбе с допингом на площадке ЮНЕСКО. Мы работаем с РУСАДА (Российским антидопинговым агентством – Спортс’‘), уважаем операционную независимость агентства и соблюдаем все регламенты.

Сегодня нам вместе надо поработать над тем, чтобы максимальное количество стран-участниц уплачивало добровольный взнос в бюджет Фонда ЮНЕСКО для искоренения допинга в спорте.

Для продолжения нашего диалога пригласил Марселена Дали в Россию. Встречу можно провести уже в октябре в Уфе на площадке Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», – написал министр спорта РФ Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

«Вы там шуры-муры, а надо высказываться за Родину». Министр спорта Дегтярев – за дружбу с МОК и WADA

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
logoдопинг
logoВладимир Путин
logoРУСАДА
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
ЮНЕСКО
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