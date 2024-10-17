Министр спорта Ирака: «Мы осуждаем, что России не дают участвовать во многих спортивных состязаниях»

Министр спорта Ирака Ахмед Аль-Мубарка осудил санкции против России.

«Мы отвергаем любые попытки давления на спорт и спортсменов и противимся блокаде устроения спортивных мероприятий. Мы осуждаем тот момент, что России не дают участвовать во многих спортивных состязаниях.

Что происходит сейчас в Ливане и Палестине – граждане страдают и испытывают ужасы войны, которую ведет против них государство Израиль, убивает и ранит тысячи безвинных людей без того, чтобы эти невинно убиваемые люди могли найти любой вид помощи извне. Это отражается на всех областях жизни там, в том числе и на спорте, который страдает от агрессии.

Мы призываем спорт в РФ, всех, кто участвует в устройстве этого форума, предоставить руку помощи.

Россия всегда была среди лучших в мире в области спорта, лидером с точки зрения золотых медалей на зимних и летних Олимпийских играх. Россия всегда отличается тем, что имеет огромный опыт организации чемпионатов мира, Олимпийских игр, считается одной из лучших стран, которая инвестирует в спортивные сооружения. У нас в Ираке мы должны использовать опыт России.

Мы готовы к тому, чтобы открыть двери для сотрудничества и обмена опытом с заинтересованными организациями в России, что подтверждает, что спорт является жизненно важной областью для обмена опытом, для социального прогресса», – сказал Аль-Мубарка на форуме «Россия – спортивная держава» в Уфе.