Ефимова о нейтральном статусе: «Я думала, что меня очень сильно будут осуждать. Но решила, что после Рио мне уже ничего не страшно»

Пловчиха Юлия Ефимова заявила, что боялась осуждения из-за нейтрального статуса.

В июне шестикратная чемпионка мира из России оформила нейтральный статус и участвовала в чемпионате Багамских островов. Там она пыталась отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже, но не смогла выполнить норматив.

Тогда Ефимова также сообщала , что ей отказали в выступлении за клуб в Италии.

– Почему ты все‑таки не поехала на Олимпиаду?

– Дело было даже не в шенгенской визе. Ее можно было открыть, но меня просто на соревнования не допустили. Политика была такая, что нельзя участвовать, хотя изначально в World Aquatics (Международная федерация плавания – Спортс’‘) говорили, что можно будет выступать за какой‑то клуб, и тогда будут допускать. План был такой, и я держала его в секрете, потому что сильно переживала.

Я подалась на нейтральный статус, мне обещали его сделать, но потом сказали «нет». И тогда мы уже решили подождать с визой, потому что нам это было уже не надо, и за три дня выходит, что мне все‑таки дали статус, и началось просто какое‑то… Я была в шоке, потому что думала, что меня очень сильно будут осуждать. У нашей федерации была немного другая позиция, но я решила, что после Рио мне уже ничего не страшно.

Я знаю, что мне было бы сложно бороться за медали Олимпиады в Париже. Но я подумала: «Блин, ну это же Олимпийские игры. Это такой кайф! Это такая атмосфера, так еще и в Париже!» Даже участие в Играх уже было бы классным, – рассказала Ефимова.