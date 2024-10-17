Министр спорта Венесуэлы: «Мы, те, кого дискриминируют, объединяемся. Россия – пример, которому должен следовать весь мир»
Министр спорта Венесуэлы Арнальдо Санчес рад сотрудничеству с Россией.
«Мы, те, кого дискриминируют, объединяемся. Вы пример, которому должен следовать весь мир.
Спорт – это невероятный элемент, который позволяет нам объединяться. Мы хотим обратиться ко всему миру – нет политике в спорте, нет дискриминации. Мы хотим сказать российским спортсменам, что вы не одни. Мы хотим вместе с вами бороться за участие во всех спортивных событиях.
Я хочу проявить солидарность со всеми народами мира. Венесуэла открыта к сотрудничеству, мы с Россией продолжим укреплять спорт, мы хотим укрепить братство. Вы показываете всем, как через спорт обеспечить счастье вашего народа», – сказал Санчес на заседании форума «Россия – спортивная держава» в Уфе.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Р-Спорт
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