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Министр спорта Венесуэлы: «Мы, те, кого дискриминируют, объединяемся. Россия – пример, которому должен следовать весь мир»

Министр спорта Венесуэлы Арнальдо Санчес рад сотрудничеству с Россией.

«Мы, те, кого дискриминируют, объединяемся. Вы пример, которому должен следовать весь мир.

Спорт – это невероятный элемент, который позволяет нам объединяться. Мы хотим обратиться ко всему миру – нет политике в спорте, нет дискриминации. Мы хотим сказать российским спортсменам, что вы не одни. Мы хотим вместе с вами бороться за участие во всех спортивных событиях.

Я хочу проявить солидарность со всеми народами мира. Венесуэла открыта к сотрудничеству, мы с Россией продолжим укреплять спорт, мы хотим укрепить братство. Вы показываете всем, как через спорт обеспечить счастье вашего народа», – сказал Санчес на заседании форума «Россия – спортивная держава» в Уфе.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Р-Спорт
Министерство спорта России
Политика
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