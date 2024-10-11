Михаил Дегтярев: «Уверен, что Новороссия и Донбасс смогут стать новыми центрами спорта и туризма благодаря совместным усилиям»

Дегтярев считает, что Новороссия и Донбасс могут стать новыми центрами спорта.

«Работа по созданию и восстановлению спортивных объектов в новых регионах идет полным ходом. Стоит задача интеграции их в спортивную жизнь страны.

Уверен, что благодаря совместным усилиям Новороссия и Донбасс смогут стать новыми центрами спорта и туризма», – заявил министр спорта РФ Дегтярев во время конференции «Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России».