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Роман Костомаров: «Наши паралимпийцы всегда показывают отличные результаты. Ограничения по отношению ко всем нашим спортсменам несправедливы»

Роман Костомаров поздравил российских спортсменов с успехами на Паралимпиаде.

На Паралимпийских играх в Париже выступили 88 российских атлетов. На их счету 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые медали.

– Как оцените результат российских спортсменов на прошедшей Паралимпиаде?

– Наши паралимпийцы всегда показывают отличные результаты. Неудивительно, что это произошло и сейчас. Они все большие молодцы. Даже несмотря на те условия, в которых они сейчас находятся, они все красавцы. Я их поздравляю!

– Есть ли у вас объяснение тому, что в Паралимпиаде приняли участие гораздо больше российских спортсменов, чем на Олимпиаде?

– Не могу никак это объяснить. Здесь нужен ответ от людей, которые принимают решение в олимпийском комитете, различных федерациях. Спорт всегда оставался вне политики, а сейчас его замешали и туда.

Все эти ограничения несправедливы по отношению ко всем нашим спортсменам. Спорт высших достижений не должен зависеть от политической обстановки. То, что сейчас происходит, неправильно, – сказал олимпийский чемпион в танцах на льду. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
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