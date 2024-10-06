Павел Рожков: «Чемпионов, призеров и участников Паралимпийских игр активно поощряют – вручают денежные премии, квартиры, машины»
Павел Рожков сообщил, что российским паралимпийцам вручают квартиры и машины.
На Паралимпиаде-2024 в Париже выступили 88 российских атлетов в нейтральном статусе. На их счету 64 медали.
«Вопрос премирования государством победителей и призеров Паралимпиады в Париже обсуждается. Как только будет принято решение об этом, мы официально объявим.
Речь идет о вознаграждении на федеральном уровне. Но уже сейчас чемпионов, призеров и участников Паралимпийских игр активно поощряют из региональных бюджетов субъектов РФ.
В частности, паралимпийцев премировали в Брянской области, Пермском крае, Санкт-Петербурге, Башкортостане. Знаю, что вручают денежные премии, квартиры, машины», – сказал глава Паралимпийского комитета России.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Metaratings
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