Павел Рожков: «Чемпионов, призеров и участников Паралимпийских игр активно поощряют – вручают денежные премии, квартиры, машины»

Павел Рожков сообщил, что российским паралимпийцам вручают квартиры и машины.

На Паралимпиаде-2024 в Париже выступили 88 российских атлетов в нейтральном статусе. На их счету 64 медали.

«Вопрос премирования государством победителей и призеров Паралимпиады в Париже обсуждается. Как только будет принято решение об этом, мы официально объявим.

Речь идет о вознаграждении на федеральном уровне. Но уже сейчас чемпионов, призеров и участников Паралимпийских игр активно поощряют из региональных бюджетов субъектов РФ.

В частности, паралимпийцев премировали в Брянской области, Пермском крае, Санкт-Петербурге, Башкортостане. Знаю, что вручают денежные премии, квартиры, машины», – сказал глава Паралимпийского комитета России.