Презентация кандидатов на должность президента МОК пройдет 30 января
МОК объявил дату презентации кандидатов на должность президента организации.
Презентация кандидатов на должность президента Международного олимпийского комитета (МОК) пройдет 30 января 2025 года на внеочередной сессии организации в Лозанне.
На пост главы МОК будут претендовать Моринари Ватанабе, Себастьян Коу, Фейсал ибн Хусейн, Кирсти Ковентри, Давид Лаппартьен, Йохан Элиаш и Хуан Антонио Самаранч-младший.
Выборы нового президента МОК состоятся с 18 по 21 марта в Греции.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: МОК
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