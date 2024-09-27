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Губерниев о выборах главы МОК: «Там нет пророссийских кандидатов. Кто-то может быть наименьшим злом для нас, а кто-то наибольшим – вот и все»

Дмитрий Губерниев заявил, что на пост главы МОК нет пророссийских кандидатов.

Один из претендентов на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) Хуан Антонио Самаранч-младший ранее заявил о нарушении Олимпийской хартии с российской стороны.

«Там [в МОК] нет вообще пророссийских кандидатов. Давайте мы уже прекратим это. У нас и Трамп является пророссийским. В МОК нет таких кандидатов. Кто-то может быть наименьшим злом для нас, а кто-то наибольшим. Вот и все», – сказал комментатор Губерниев.

Выборы президента МОК пройдут в 2025 году. Действующий глава Томас Бах не будет выдвигаться на новый срок.

7 претендентов на пост главы МОК: главный сюрприз – британский миллиардер, который зачехлил наши лыжи

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoМОК
logoДмитрий Губерниев
Хуан Антонио Самаранч-младший
logoДональд Трамп
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