Губерниев о выборах главы МОК: «Там нет пророссийских кандидатов. Кто-то может быть наименьшим злом для нас, а кто-то наибольшим – вот и все»
Дмитрий Губерниев заявил, что на пост главы МОК нет пророссийских кандидатов.
Один из претендентов на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) Хуан Антонио Самаранч-младший ранее заявил о нарушении Олимпийской хартии с российской стороны.
«Там [в МОК] нет вообще пророссийских кандидатов. Давайте мы уже прекратим это. У нас и Трамп является пророссийским. В МОК нет таких кандидатов. Кто-то может быть наименьшим злом для нас, а кто-то наибольшим. Вот и все», – сказал комментатор Губерниев.
Выборы президента МОК пройдут в 2025 году. Действующий глава Томас Бах не будет выдвигаться на новый срок.
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Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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