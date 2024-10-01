WADA все еще не получило от России оставшуюся часть взноса за 2023 год
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) все еще не получило от России оставшуюся часть взноса за 2023 год.
Об этом сообщили представители агентства.
Размер взноса России за 2023 год составляет $1 267 023. По состоянию на начало сентября было выплачено $53 237, что составляет 4,2% от всей суммы. России остается выплатить $1 213 786.
В 2024 году WADA ждет от России выплаты взноса размером $1 335 860.
Ранее WADA сообщало, что выплаты усложняются ограничениями в банковской системе.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
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