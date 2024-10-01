Всемирное антидопинговое агентство (WADA) все еще не получило от России оставшуюся часть взноса за 2023 год.

Об этом сообщили представители агентства.

Размер взноса России за 2023 год составляет $1 267 023. По состоянию на начало сентября было выплачено $53 237, что составляет 4,2% от всей суммы. России остается выплатить $1 213 786.

В 2024 году WADA ждет от России выплаты взноса размером $1 335 860.

Ранее WADA сообщало, что выплаты усложняются ограничениями в банковской системе.