Долг России перед WADA за 2023 год составляет более 1,2 млн долларов
Долг России перед WADA за 2023 год составляет более 1,2 млн долларов
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Размер взноса России за 2023 год составляет $1 267 023. По состоянию на начало сентября было выплачено $53 237, что составляет 4,2% от всей суммы. России остается выплатить $1 213 786.
В 2024 году WADA ждет от России выплаты взноса размером $1 335 860.
Ранее WADA сообщало, что выплаты усложняются ограничениями в банковской системе.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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