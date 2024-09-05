Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пока не получило от России оставшуюся часть взноса за 2023 год.

«На данный момент у нас нет никакой новой информации на этот счет», – ответил представитель WADA на вопрос, поступила ли в агентство оставшаяся часть взноса от России за 2023 год.

Общая сумма взноса составляет около $1,267 млн. Ранее WADA сообщало, что выплаты усложняются ограничениями в банковской системе.