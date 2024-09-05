WADA пока не получило от России оставшуюся часть взноса за 2023 год
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пока не получило от России оставшуюся часть взноса за 2023 год.
«На данный момент у нас нет никакой новой информации на этот счет», – ответил представитель WADA на вопрос, поступила ли в агентство оставшаяся часть взноса от России за 2023 год.
Общая сумма взноса составляет около $1,267 млн. Ранее WADA сообщало, что выплаты усложняются ограничениями в банковской системе.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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