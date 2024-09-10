  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
1

Владимир Путин поручил Минспорту поддержать проведение соревнований с участием семей

Путин поручил Минспорту поддержать проведение соревнований с участием семей.

Перечень поручений президента РФ по итогам встречи с семьями-финалистами Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное» опубликован на сайте Кремля.

«Минспорту России совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации оказать поддержку в организации и проведении всероссийских, межрегиональных и региональных любительских спортивных соревнований, основными участниками которых являются семьи.

Доклад – до 1 марта 2025 года», – говорится в документе.

Ответственными назначены министр спорта России Михаил Дегтярев и высшие должностные лица субъектов РФ. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: сайт Кремля
logoВладимир Путин
Министерство спорта России
детский спорт
logoМихаил Дегтярев
массовый спорт
Рекомендуем
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Дегтярев о проблеме допинга: «Мы как государство заинтересованы в том, чтобы зло искоренять. Мы с WADA союзники»
394 сентября, 08:09
Минспорт сообщил, что уровень обеспеченности регионов России объектами спорта достиг 64,5%
481 сентября, 06:33
Михаил Дегтярев: «Минспорт подготовил проект федерального закона о российском спортивном фонде. Сейчас законопроект проходит процедуру согласования»
1120 августа, 12:49
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Куличенко о скандале с OnlyFans: «Мне вообще все равно, кто это сделал. Просто получилась неприятная ситуация»
20сегодня, 15:19
Куличенко о Магучих: «У меня нет к ней никакого хейта, я не буду подливать масло в огонь. Ну, не обнялись в конце финала — переживу»
3сегодня, 14:29
Генпродюсер «Матч ТВ»: «Хотим поблагодарить наших спортсменов и Паралимпийский комитет России за отличное выступление в Париже»
сегодня, 13:01
Андрей Сильнов: «Не считаю себя дисквалифицированным или нарушившим правила. Это все придуманные истории»
1сегодня, 12:00
Бывший министр спорта Олег Матыцин лидирует на довыборах в Госдуму в Брянской области
46сегодня, 07:05
Паралимпийские игры в Париже объявлены закрытыми. Церемонию посетили более 60 российских спортсменов
4вчера, 20:06
Российским паралимпийцам не подарили телефоны от спонсора Игр-2024 из-за санкций МПК
3вчера, 16:07
Китай выиграл шестой подряд медальный зачет на летних Паралимпийских играх. Последний раз это не удавалось ему в 2000-м
11вчера, 15:47
МОК разработал приложение на основе ИИ, которое поможет выявить талантливых детей для спорта (Aftobladet)
13вчера, 15:15
У российских паралимпийцев не выявили допинговых нарушений в ходе Паралимпиады в Париже
1вчера, 13:33
Ко всем новостям
Последние новости
Победители и призеры паралимпийских и сурдлимпийских турниров «Мы вместе. Спорт» и их тренеры получат денежные премии
вчера, 07:46
Двукратный олимпийский чемпион Джордж Роден ушел из жизни в возрасте 97 лет
28 августа, 07:37
РУСАДА в июле взяло у спортсменов рекордное в 2024 году количество допинг-проб
413 августа, 07:42
Чемпионат России по легкой атлетике 2024 – расписание, когда начало
213 августа, 07:14
Дмитрий Губерниев: «Зыбина – не просто символ несгибаемой стойкости российского спорта. Она символ нашей несгибаемой родины»
211 августа, 14:00
Дмитрий Чернышенко: «За 10 лет к движению ГТО присоединились 23,5 млн человек, из них почти 11 млн получили знаки отличия»
1610 августа, 09:16
Дмитрий Чернышенко: «Россия продолжает укреплять национальную систему спорта и сотрудничество с дружественными странами»
1319 июля, 18:06
Леонид Тягачев: «Дегтярев очень активный и эрудированный человек, который много знает и стремится знать еще больше»
1113 мая, 14:10
Министр просвещения Кравцов: «Дегтярев – очень ответственный, вдумчивый и системный человек»
1812 мая, 06:44
РУСАДА отметило рост числа нарушений спортсменами правил доступности для допинг-тестирования
14 мая, 10:00