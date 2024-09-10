Владимир Путин поручил Минспорту поддержать проведение соревнований с участием семей
Путин поручил Минспорту поддержать проведение соревнований с участием семей.
Перечень поручений президента РФ по итогам встречи с семьями-финалистами Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное» опубликован на сайте Кремля.
«Минспорту России совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации оказать поддержку в организации и проведении всероссийских, межрегиональных и региональных любительских спортивных соревнований, основными участниками которых являются семьи.
Доклад – до 1 марта 2025 года», – говорится в документе.
Ответственными назначены министр спорта России Михаил Дегтярев и высшие должностные лица субъектов РФ.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: сайт Кремля
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