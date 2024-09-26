Дегтярев провел встречу с представителями РПЦ: «Показал их высокопреосвященствам нашу святыню – икону «Собор святых воинов, покровителей спорта».

Министр спорта Михаил Дегтярев провел встречу с представителями РПЦ.

«Сегодня в министерстве нас навестили большие друзья и молитвенники за всех наших спортсменов – архиереи Русской православной церкви (РПЦ): митрополиты Хабаровский и Приамурский Артемий, Псковский и Порховский Матфей и епископ Николаевский и Богородский Иннокентий.

Показал их высокопреосвященствам нашу святыню – икону «Собор святых воинов, покровителей спорта». Обсудили с владыками завершившиеся в Нижнем Новгороде II Всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского.

Как отмечает президент России Владимир Владимирович Путин: «Церковь всегда была вместе с народом, делила с ним радости и тяготы. И сегодня, в условиях серьезных вызовов, она активно участвует в делах милосердия и благотворительности, помогает людям находить прочную духовную опору».

Игры и форум «Вера и спорт» проводятся Русской православной церковью совместно с Минспортом России по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который подчеркивает: «Массовый спорт, развитие которого активно и обоснованно поддерживается в нашей стране, требует духовного сопровождения. Мы с радостью видим, что многие из известных атлетов – верующие люди, которые служат своим спортивным талантом Отечеству и дают пример молодежи».

В Играх святого благоверного князя Александра Невского приняли участие более 2000 спортсменов из 68 регионов России и команда Республики Беларусь. Соревнования состоялись в шести видах спорта.

Также Владыка Артемий подарил копию чудотворного списка иконы Божией Матери «Казанская». Это одна из самых почитаемых икон в нашем Отечестве. Перед ней молились Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский перед освобождением Москвы от захватчиков.

Сегодня по стране идет всероссийский Крестный ход с московским списком Казанской иконы, чудесным образом обретенным в прошлом году Святейшим Патриархом», – написал министр спорта РФ Дегтярев , опубликовав в своем телеграм-канале фото со встречи.

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